İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.


Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, mücadeleye ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını takip etti. Karşılaşma 3-2 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da lig öncesi futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.



Sivas Belediyespor'un hazırlık karnesi


Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Sivas Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 ve Erbaaspor'u 3-2 yenerken, Sultanbeyli Belediyespor ile 0-0, Yozgatspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.