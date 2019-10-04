Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında

Sivas´ı Bayan Hentbol 1.
Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.
Deplasmanda Antalya takımlarından Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak olan yeşil-beyazlı takım maçtan galibiyetle ayrılıp ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Yarın Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor Spor Kulübü arasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30´da başlayacak. Müsabaka Süleyman Evcilmen Spor Salonunda oynanacak.
Karşılaşma öncesinde Sivas Belediyespor 2 puanla dördüncü, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ise 0 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.