İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor iç transferde hız kesmiyor

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, sözleşmesi sona eren Ozan Kılıçoğlu ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı.


Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Transfer sezonunu oldukça verimli geçiren yeşil-beyazlı ekip, iç transferde sözleşmesi biten sporcularıyla tekrar masaya oturarak anlaşmaya devam ediyor.


Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım sözleşmesi sona eren futbolcular Ozan Kılıçoğlu ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Beldiyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Arkan ve Ozan Kılıçoğlu ile Uğur Bulut katıldı.


Sivas Belediyespor, orta saha oyuncusu Ozan Kılıçoğlu ile 1 sezonluğuna anlaşırken, stoper oyuncusu Uğur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.