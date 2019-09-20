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Sivas Belediyespor ile Ergene Velimeşe ilk kez karşılaşacak

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak.


Tekirdağ takımlarından Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Ergene Velimeşe Stadyumu'nda oynanacak.


Mücadelede Gaziantep bölgesi hakemlerinden Yakup Özhan düdük çalacak. Özhan'ın yardımcılıklarını ise Onur İçyer ve Adem Şahan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.


Sivas Belediyespor ile Ergene Velimeşespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Ergene Velimeşespor ise bu sezon 2 kez galibiyet elde ederken, 1 kez de mağlubiyet aldı.

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