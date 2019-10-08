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Sivas Belediyespor ile Sakarya ilk kez karşılaşacak

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda ligin 7. müsabakasına çıkacak. Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını tamamlayarak Sakarya'ya gitti.


Yarın saat 19.00'da başlayacak olan Sakaryaspor-Sivas Belediyespor karşılaşması, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede İstanbul bölgesi hakemlerden Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.


Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor toplamda 6 maçtır kaybetmezken, 3 maçtır da berabere kalıyor.

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