Sivas Belediyespor, İnegöl maçının taktiğini çalıştı

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idmanı taktik çalışmalar ile sona erdi.

Sivas Belediyespor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi. Sivas Belediyespor ile İnegölspor arasında yarın oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak.