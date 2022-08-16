Sivas Belediyespor, kaleci Doğukan'ı transfer etti

Sivas Belediyespor, Antalyaspor'un genç kalecisi Doğukan Özkan'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'un kalecisi Doğukan Özkan ile 2 yıllık olarak anlaşmaya vardı.

2000 doğumlu kaleci için Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Ahmet Turan Arslan ile Doğukan Özkan katıldı.

Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferin Sivas Belediyespor camiasına ve Doğukan Özkan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genç kaleci daha öncesinde Beşiktaş altyapısından yetişmiş ve Antalyaspor formasını giymişti.