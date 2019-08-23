İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor, Karabükspor'a hazırlanıyor

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Namık Altunsoy yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Yeşil-beyazlı kulübün yeni transferi Mustafa Aydoğdu da takımla birlikte çalışmalara start verdi.


Sivas Belediyespor, Lig'in ilk haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.