İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor, Kastamonuspor maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında 1 Nisan Perşembe günü deplasmanda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koordinasyonlu ısınmayla başlayıp, daha sonra 2 set halinde kuvvet çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra yön değiştirmeli oyun ile idmanı tamamladı. Sivas Belediyespor, Kastamonu maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.