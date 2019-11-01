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Sivas Belediyespor, Kastamonu'ya konuk olacak

Türkiye 2.

Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda ligin 11. müsabakasına çıkacak. Kastamonu ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, maça galibiyet parolası ile çıkacak.


3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan Kastamonuspor-Sivas Belediyespor karşılaşması, Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Ankara bölgesi hakemlerden Efe Tanrıverdi düdük çalacak.


Sivas Belediyespor ile Kastamonuspor, ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı 1 kez üstünlüğü bulunuyor. Kastamonu'nun hiç üstünlüğü bulunmazken, geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasında oynanan maçlarda taraflar toplamda 2 kez gol sevinci yaşadı. Sivas Belediyespor, 2 kez rakibinin filelerini havalandırırken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

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