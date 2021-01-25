Sivas Belediyespor, Kırklarelispor maçına hazırlanıyor

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligde ikinci yarının iilk maçında sahasında Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Sirektör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması gerçekleştirdi. Sivas Belediyespor, çalışmaların ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivas Belediyespor, yarınki ter antrenmanıyla Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Kırklarelispor 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 13.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.