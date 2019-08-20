Sivas Belediyespor, moral depoladı

Sivas Belediyespor futbol takımı, Sivas'taki tarihi ve turistik mekanları gezerek moral depoladı.

2019 - 2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, sabahki idmanın ardından Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner, Teknik direktör Namık Altunsoy ve yardımcı hocalar ile birlikte şehir turu attı. İlk önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ni, daha sonra sırasıyla Şifaiye Medresesi, Çifteminare Medresesi, Buruciye Medresesini gezen yeşil-beyazlılar moral depoladılar.

Daha sonra Paşabahçe Mesire Alanına geçen Sivas Belediyespor Kulübü futbol takımı, geziyi yemekle sonlandırdılar.

Öte yandan gezi esnasında şehirdeki taraftarlar ise futbolcularla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.