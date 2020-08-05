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Sivas Belediyespor Muhsin Polat'ı kadrosuna kattı

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Somaspor'un sol bek oyuncusu Muhsin Polat'ı kadrosuna kattı.


Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar 3. Lig 3. Grup takımlarından Somaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Muhsin Polat'ı renklerine bağladı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan ve Futbol Sorumlusu Fatih Arkan ve futbolcu Muhsin Polat katıldı. Kendisini 1 yıllığına Sivas Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza atan Polat, takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi.


Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

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