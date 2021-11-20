İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

TFF 2.

Lig Kırmızı Grubun 14. hafta maçında yarın Niğde Anadolu FK takımını ağırlayacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan idman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlılar daha sonra açma germe yaptı. İdmanın son bölümünde ise Niğde maçının taktiği çalışıldı.


Yeşil-beyazlı ekip antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivas Belediyespor ile Niğde Anadolu FK arasındaki müsabakada yarın saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.