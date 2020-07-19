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Sivas Belediyespor, Özer Karadaş ile yola devam dedi

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, teknik adam Özer Karadaş ile yola devam kararı aldı.


Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp başkanı Hakan Genç, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Arıkan, Muhasip Adil Darıcık ile teknik direktör Özer Karadaş ve ekibi 2020-2021 futbol sezonu için resmi sözleşmeye imza attı.


Başkan Genç, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Özer hocamıza ve ekibine güvenimiz tam, birlikte güzel ve mütevazı bir takım kuracağız. Sivaslı genç yeteneklerin hayallerine kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Belediyespor kulübü olarak diğer branşlarımızda da faaliyetlerimizi artıracağız. Hocamızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyor, hocamıza ve ekibine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Teknik Direktör Özer Karadaş ise, Sivas Belediyespor'un başarısı için çalışacaklarını belirterek “Başkanımıza ve yönetim kuruluna bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de başkanımızın belirttiği gibi mütevazı bir takım kurup Sivaslı genç yetenekler ile başarılara imza atmak istiyoruz” diye konuştu.


Diğer yandan Özer Karadaş'ın yardımcılıklarını Tekin Fişne, Serkan Meralli ve İbrahim Yiğit yapacak. Kaleci antrenörü olarak da Ahmet Uslu görev alacak.

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