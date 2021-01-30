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Sivas Belediyespor Pekin Köşnek'i kadrosuna kattı

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Bayburtspor'un kaptanı Pekin Köşnek'i transfer etti.


Sivas Belediyespor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım Bayburtspor takım kaptanı Pekin Köşnek'i kadrosuna kattı. 6 numaralı ön libero, yarım sezonluğuna kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı.


Muhsin Yazıcıoğlu Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcu Pekin Köşnek'in yanı sıra, Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Erol Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Veske katıldı.

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