Sivas Belediyespor, Serik maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 2. haftasında Antalya'da Serik Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar günü çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor bu gece karayolu ile Antalya'ya hareket edecek. Lig Kırmızı Grup'un 2. Hafta müsabakası Serik Belediyespor ile Sivas Belediyespor arasında 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma Serik İsmail Oğan İlçe Stadyumu'nda oynanacak.