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Sivas Belediyespor, Serik maçına hazırlanıyor

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, Antalya deplasmanında oynayacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.


2. Lig Kırmızı Grub'un 23. hafta maçında Antalya deplasmanında Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde yapılan antrenman 1 buçuk saat sürdü.


Hafif tempolu koşuyla başlayan idman pas ve pres çalışması ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.


Serik Belediyespor ile Sivas Belediyespor, 14 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'da başlayacak.

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