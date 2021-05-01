Sivas Belediyespor, Tarsus maçına hazır

com 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. hafta maçında yarın evinde konuk edeceği Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar, taktik antrenmanıyla idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ramazan Haymana düdük çalacak.