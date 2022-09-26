Sivas Belediyespor teknik direktörlüğe İbrahim Cezayir'i getirdi

Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor teknik direktör konusunda İbrahim Cezayir ile prensip anlaşmasına vardı.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışında olan yeşil-beyazlılar, daha önce birçok takımda görev almış tecrübeli Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile anlaştı.

Sivas Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için daha öncesinde Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevi yapmış İbrahim Cezayir ile anlaştı. Yeni hocamızın siz taraftarlarımızın da desteğiyle başarılı olacağına inancımız tamdır. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'in çalıştıracağı 7. takım Sivas Belediyespor oldu

İbrahim Cezayir 2016 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Altınordu U19, Amed Sportif, Galatasaray U19, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Turgutluspor ve Diyarbekirspor olmak üzere toplam 6 takım çalıştırmıştı. Sivas Belediyespor, Cezayir'in çalıştıracağı 7. takım oldu.