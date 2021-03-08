Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır

com 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. hafta maçında Manisa deplasmanında karşılaşacağı Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, şut ve taktik çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım Turgutluspor müsabakası için bu gece kara yoluyla Manisa'ya hareket edecek. Turgutluspor ile Sivas Belediyespor 10 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.