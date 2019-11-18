Sivas Belediyespor U17 şampiyonluğu garantiledi

2019 - 2020 Sezonu U14 Yerel Futbol Liginde Sivas Belediyespor U14 takımı, 8 maçta 8 galibiyet ve 24 puan alarak maçların bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 6 takımın katıldığı grupta şampiyon olan Sivas Belediyespor U14 takımı, gruplarda Sivas'ı temsil etme hakkı kazandı.

Sivas Belediyespor yönetim kurulu üyesi ve alt yapı sorumlusu Nedim Turgut, maçların bitimine üç hafta kalası şampiyonluğu garantileyen U14 takımı ile antrenör Erdoğan Göz'ü tebrik etti. Turgut, ayrıca sporcuları ve ailelerine göstermiş oldukları özveri gayret ve desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.