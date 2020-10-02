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Sivas Belediyespor, Van maçına hazır

Sivas Belediyespor, 2.

Lig 2020-2021 sezonu kırmızı grubun 3. hafta maçında pazar günü deplasmanda Van Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak.


TFF 2. Lig'de pazar günü deplasmanda Van Spor Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.


Yeşil-beyazlı ekip bu gece kara yolu ile Van'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Van Spor ile Sivas Belediyespor, arasında 4 Ekim Pazar günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadyumundaki karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek.

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