Sivas Belediyespor, Van Spor maçı hazırlıklarına başladı

tur maçında deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yeşil-beyazlılar, son bölümde ise jenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Van Spor Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Van Spor Futbol Kulübü ile Sivas Belediyespor 5 Kasım Perşembe günü saat 13.00'da Van Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çelik yönetecek.