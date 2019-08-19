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Sivas Belediyespor, Yozgatspor ile yenişemedi

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.


Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak futbolcularının performansını izledi. Çekişmeli geçen müsabakada ilk devre Yozgatspor 1959'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgat ekibinin golü Hamdi Tayfun Yıldırım'dan geldi. Sivas Belediyespor ise 2. yarıda Ömer Faruk Ermeç ile golü buldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirme fırsatı buldu.

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