Sivas Belediyespor'a Covid-19 testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı “Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü” kapsamında TFF 2.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı “Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü” kapsamında TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a ilk kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Aile Toplum Merkezi'nden gelen ekipler, Sivas Belediyespor A takımının testlerini yaptı. 18 Temmuz'da başlayacak lig maçları öncesinde A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe ve tesislerde görevli olan personeller ilk kez yeni tip korona virüs testinden geçti.