İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor'a oyun kuralları anlatıldı

TFF 2.

Lig ekibi Sivas Belediyespor'a 2019-2020 sezonu öncesi yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.


2019-2020 futbol sezonu öncesinde FIFA'nın almış olduğu kararlar ve talimatlar doğrultusunda Sivas Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Mustafa Muammer Tokat, Sivas Belediyespor Futbol A takımı ve teknik heyete uygulanacak oyun kuralları ve ihlalleri ile ilgili seminer verdi.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde, Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eğitimcisi Mustafa Muammer Tokat tarafından gerçekleştirilen seminerde; değişen ve gelişen oyun kuralları, yönetmelik ve cezalar hakkında teknik heyet ve futbolcuların bilmesi gereken konular anlatıldı.


Seminerde teknik heyet ve futbolcular, merak ettikleri soruları sorup öğrenme fırsatı da buldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.