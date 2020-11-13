İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor'da 4 korona virüs bakası

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.


2. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.


Sivas Belediyespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.