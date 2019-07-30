İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor'da Afyon kampı başladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 2. Etap Afyon kampına start verdi.


Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da başlayan Sivas temsilcisi, buradaki kampı en iyi şekilde değerlendirip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 9 Ağustos'a kadar Afyon'da çalışacak olan yeşil-beyazlılar, Afyon kampının ardından Sivas'a dönerek hazırlıklarına devam edecek.



Altunsoy: “Yoğun tempoda çalışacağız”


Afyon kampında açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, kampta yoğun tempoda çalışacaklarını ifade ederek, “1. Etap Sivas kampı lige hazırlık bakımından iyi geçti. Futbolcuların bireysel yeteneklerini, oyuncuların uyumu ve takımın genel durumunu değerlendirme imkanı bulduk. Şimdi Afyon kampımız başladı. 9 Ağustos'a kadar Afyon'da çalışacağız. Sivas'ta olduğu gibi Afyon kampında da iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi ümit ediyoruz. İyi çalışıp, Sivas'a güçlü bir şekilde geleceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.