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Sivas Belediyespor'da Altunsoy sesleri

Türkiye Futbol Federasyonu 2.

Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.


Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetiminin teknik direktör Özer Karadaş ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi. Yeni hoca için görüşmelere başlayan yeşil-beyazlı ekipte en güçlü aday Namık Altunsoy oldu. En son Orhangazi Belediyespor'u çalıştıran Namık Altunsoy, sırasıyla Tokatspor, Karsspor, Ünyespor, Diyarbekirspor, 24 Erzincanspor ve Van Büyükşehir Belediyespor çalıştırmıştı.

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