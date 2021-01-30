Sivas Belediyespor'da Bayburt maçı hazırlıkları başladı

Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdarespor oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Bayburt Özel İdarespor maçının hazırlıklarına devam edecek. Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor 3 Şubat Çarşamba günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 13.00'da başlayacak.