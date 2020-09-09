İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas Belediyespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.


Yeni sezon hazırlıklarına 15 Ağustos'ta başlayan Sivas Belediyespor'da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolculara kulübün sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.


Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kontrole giren futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.