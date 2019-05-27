Sivas Belediyespor'da gol yükünü Emrah sırtladı

Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, deneyimli forvet oyuncusu Emrah Bedir bu sezon en golcü oyuncu oldu.

Başarılı golcü Bedir, 2018-2019 sezonunun 34 haftalık bölümünde 10 golle skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti.

Sivas temsilcisinin ligde ve kupada attığı 54 golün 10'unda imzası bulunan Patnos doğumlu Emrah Bedir, 28 maçta bin 196 dakika sahada kaldı.

Sivas Belediyespor'un bir diğer golcü oyuncusu ise Güray Gazioğlu oldu. Başarılı oyuncu Gazioğlu, 10 golle takımın en golcü oyuncusu olan Emrah'ı 8 golle takip etti. Başarılı orta saha oyuncusu Gazioğlu takıma büyük katkı sağlarken, iki bin 30 dakika da yeşil-beyazlı formayı terletti ve taraftarın da gözde oyuncusu olmayı başardı.

Gol sevinci yaşayan futbolcular

TFF Türkiye 2. Lig 2018-2019 sezonunda Sivas Belediyespor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

“10 gol Emrah Bedir, 8 gol Güray Gazioğlu, 6 gol Gökhan Çırak, 5 gol Ömer Faruk Ermeç, 4 gol Ercüment Eray Ataklı, 4 gol Alpay Koçaklı, 3 gol Ali Aydın, 3 gol Aykut Emre Yakut, 2 gol Mehmet Fatih Ayık, 2 gol İbrahim Sürgülü, 1 gol Murat Cömert, 1 gol Kerem Kaya, 1 gol Emre Öztürk, 1 gol Alperen Pak.”