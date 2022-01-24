Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına devam edecek.