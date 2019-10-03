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Sivas Belediyespor'da neşeli antrenman

Sivas Belediyespor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 6. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni topladı. Antrenmanda yoğun tempoda çalışan futbolculara zaman zaman Teknik Direktör Namık Altunsoy'un taktikler verdiği görüldü. Antrenmanda takımın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.


Sivas Belediyespor, Ankara Demirspor ile 5 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor sahasında oynanacak olan müsabaka saat 15.00'te başlayacak

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