İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ligdeki kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Sivas Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yolları ayırdı. Konu ile ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz İbrahim Cezayir ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış buluyoruz. Kendisine ve ekibine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.