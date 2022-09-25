Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yollar ayrıldı

Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ligdeki kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivas Belediyespor Kulübü, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile yolları ayırdı.

Konu ile ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Yusuf Tokuş ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış buluyoruz. Kendisine ve ekibine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.