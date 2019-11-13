Sivas Belediyespor'da yeniden Özer Karadaş dönemi

Sivas Belediyespor'da Namık Altunsoy'un takımdan ayrılması nedeniyle, yeşil-beyazlıların eski teknik direktörlerinden Özer Karadaş takımın başına getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta geçtiğimiz günlerde teknik direktör Namık Altunsoy ile yollarını ayıran Sivas Belediyespor, daha önce de yeşil-beyazlı kulüpte görev yapan Özer Karadaş ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Sivas Belediyespor'dan ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı öğrenildi.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda takımın başında olan Özer Karadaş, ligde toplamda 39 maça çıktı. Bu maçların 15'inden galibiyetle ayrılan Karadaş, 10 beraberlik ve 14 de yenildi aldı. Karadaş, Belediyespor'un başında toplamda 55 puan toplamayı başardı.