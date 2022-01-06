İhlas Haber Ajansı

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Sivas Belediyespor'un Antalya kampı başladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da başladı.


Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar topla yapılan çalışma ile günü tamamladı.


Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam edecek.


Antalya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan Sivas Belediyespor'un kampı 1 hafta sürecek.

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