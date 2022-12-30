İhlas Haber Ajansı

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Sivas Belediyespor'un yeni teknik direktörü Hayrettin Yerlikaya ilk idmanına çıktı

TFF 2.

Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına getirilen teknik direktör Hayrettin Yerlikaya, ilk idmanına çıktı.


Sivas Belediyespor, Lig'in ikinci devresinin ilk haftasında oynayacağı Arnavutköy Belediye maçının hazırlıklarına başladı. İbrahim Cezayir'den boşalan teknik direktör koltuğuna oturan Hayrettin Yerlikaya da Sivas Belediyespor'da ilk idmanına çıktı.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hayrettin Yerlikaya ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma bölümünün ardından, iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Futbolcular, kondisyon ağırlıklı koşu ve istasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.


Sivas Belediyespor, Arnavutköy maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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