Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde “Sivasspor'a başarılar dileriz” yazılı branda astı.

Sivasspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivasspor'un iç saha maçlarını kaçırmadığını söyleyerek Yiğidolar'a Fenerbahçe maçında başarı diledi.