İhlas Haber Ajansı

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Sivas buz tuttu caddeler boş kaldı

Sivas’ta Mart ayında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 20 oldu. Dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Çeşmeler buz tutarken tarihi yapıların oluklarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise eski soğukların geri geldiğini bu senenin çok soğuk olduğunu söyledi.

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