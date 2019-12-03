Sivas buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü, kayganlaşan yollar kazalara neden oldu.

Sivas'ta termometreler eksi 8'i gösterdi. Otomobillerin de camları buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Otobüs duraklarında bekleyenler üşüdüklerini belirtti. Turgut Özal caddesinde buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.