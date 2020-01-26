İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas buz tuttu

Sivas’ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.

Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.


Sivas'ta şehir merkezinde hissedilir hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu. Merkez ilçeye bağlı Serpincik köyünde bulunan Serpincik göleti tamamen buz tutarken, göletin üzerinde rahatlıkla yüründü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hafta içerisinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.