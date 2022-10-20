Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 115 üniversite arasından finale kaldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan iki film, 2 bin 213 öğrencinin katıldığı 2022 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ön elemeyi geçerek finale yükseldi

TRT tarafından 2015'ten bu yana her yıl düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda başvurulan bu yıl Mart ayında yapıldı. 2022 yılında 13 farklı kategoride yarışmak üzere 115 üniversiteden 2 bin 213 öğrenci bin 615 eser ile yarışmaya başvuru yaptı. Ön değerlendirme aşamasında ise 47 üniversiteden 131 eser ile 201 öğrenci finale kaldı. Kısa film kategorisinde Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Alperen Yıldız ve aynı zamanda İhlas Haber Ajansı muhabiri olan Mustafa Kurtulan'ın kıyafetler üzerinden insan yaşamını konu aldığı 'Askıda Kalanlar' eseri finale kaldı. Animasyon film kategorisinde ise Mervenur Karaca, Cihannur Kaya ve Berfin Aslan'ın dünyanın evrimleşme karşısındaki değişimini konu alan 'Evrimleşen Dünya' isimli filmleri finale kaldı. Yapılan jüri oylaması ile ilk 10 eser arasına girmeye hak kazanarak ön elemeyi geçti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bu yıl ilk kez iki farklı grup tarafından hazırlanan filmlerle finalde temsil edilecek. 8'incisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni 24 Ekim Pazartesi günü Ankara TRT Genel Müdürlüğü, Arı Stüdyosu'nda gerçekleşecek. TRT 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak törende ilk üçe giren eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek.