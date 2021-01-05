Sivas Cumhuriyet Üniversitesine yayıncılık ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini almaya hak kazananlar açıklandı. Yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık Kamu kategorisinde ödülün sahibi oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas'ı sempozyumlar şehri yapma hedeflerinin olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmaların karşılığının ulusal çapta yankı bulmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

40 kitabın basımı yapıldı

Rektör Yıldız, yapılan sempozyum, çalıştay ve kongrelerin bildirilerini üniversitenin imkânlarıyla bastıklarını ve çeşitli alanlarda 40 kitabın basımının yapıldığını dile getirerek, “Sivas geçmişte ilim şehri diye anılan önemli bir şehir. Biz de bunu bugüne taşımaya çalışıyoruz. 2016 yılından bu yana 80'in üzerinde sempozyum, çalıştay, kongre gerçekleştirdik. Her ne kadar salgın sürecinde sekteye uğrasa da çalışmalarımızı çevrimiçi olarak sürdürüyoruz. Sivas Kongresi başta olmak üzere, çeşitli alanlarda 40 kitap Üniversitemiz Yayınları tarafından basıldı ve gerekli yerlere dağıtımı yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Üniversitemiz Yayınlarına verdiği bu ödül çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunun göstergesi. İnşallah Üniversitemizi daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.