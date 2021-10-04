Sivas devlet tiyatrosu perdesini açılıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu Ekim ayı boyunca yerli ve yabancı yazarların birbirinden farklı 5 ayrı oyunuyla tiyatro severlerle buluşacak. İlk olarak 7 Ekim Perşembe günü saat 19:30'da William Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunuyla seyircisini selamlayacak. "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun 8 Ekim Cuma ve 9 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da sanat severlerle buluşacak. SDT, 14-15 ve 16 Ekim tarihlerinde ise geçen tiyatro sezonunun ilk oyunu olan Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay'ın yönetmenliğini yaptığı “Eski Fotoğraflar” adlı oyunuyla perdelerini açacak. SDT, tiyatro seyircisinin beğenerek izlediği, John Buchan'ın kaleme aldığı, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün sahneye koyduğu, “39 Basamak” adlı oyunuysa 21-22 ve 23 Ekim'de Sivaslı tiyatro izleyicisiyle buluşturacak.

“Bir güz çiçeği hürriyet”

SDT, 29 Ekim haftasın da ise cumhuriyet coşkusunu, milli mücadele ruhunu yaşatan iki faklı oyunla sahneye yansıtacak. 28 Ekim Perşembe günü, 4 - 11 Eylül 1919 Sivas Kongresinin anlatıldığı Asiye Demet Köse'nin yazdığı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mustafa Yıldıran'ın yönettiği “ Bir Güz Çiçeği Hürriyet” isimli oyunla perdelerini açacak. 29 Ekim Cuma günü ise Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıldığı "1919: Şafak" adlı oyunu sahne ışıklarıyla buluşturacak. Ekim ayın son perdesini ise SDT 30 Ekim Cumartesi günü “ Bir Güz Çiçeği Hürriyet” isimli oyununu yeniden seyirciyle buluşturarak açacak.