Sivas diş de Türkiye'ye 4.sü oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, “Diş sağlığı tarama ve florürlü vernik uygulamasında” Türkiye'de 4.sü oldu.

Konuyla ilgili Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Florürlü Vernik Uygulama ve Ağız Diş Muayenesi başarı yüzdeleri yayınlandı. Sivas Halk Sağlığı Hizmetleri Toplum Ve Göç Sağlığı Birimi tarafından yürütülen florürlü vernik uygulaması Türkiye geneli başarı yüzdesi sıralamasında Sivas 4. sıraya yükseldi. Sivas'ta koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarında önemli bir yere sahip olan, florürlü vernik uygulaması, Anasınıfı dahil, ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yılda iki periyot halinde uygulandı. Sivas genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönem içinde 19 bin 710 öğrenciye ulaşılarak uygulama gerçekleştirildi.” Dendi.