Sivas Divriği'de bulunan gözü rahatsız yaban keçisi tedavi altına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas il Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında Divriği ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaban keçisi ekiplere teslim edildi. Göz rahatsızlığı olduğu tespit edilen yaban keçisi ekipler tarafından tedavi altına alındı.