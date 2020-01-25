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"Sivas eğitimde hak ettiği yere gelecek"

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında Sivas Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na (DYK) katılan öğrencileri ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında Sivas Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) katılan öğrencileri ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte okul salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan, "Sizlerin potansiyeline inanıyoruz. Sizleri geleceğe hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Sivas, eğitimde hak ettiği yere sizlerin de gayretiyle gelecek. Burada aldığınız eğitimle ülkemize, milletimize hizmet edeceksiniz. 2020 yılı Sivas için dikkat çeken bir yıl olacak. Güçlü ve kararlı irademizin özünde, sizler varsınız" dedi.


Daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya geldi. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Ayhan, mezun oldukları okulu ziyarete gelen üniversite öğrencileri ile sohbet etti.


Vali Ayhan, Okul Müdürü Murat Ögal ve öğretmenlere 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bastırılan "Milli Mücadelede Sivas 108 Gün" kitabını hediye etti.

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